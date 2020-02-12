Говорит Украина: Внешкольные тайны учителя немецкого (эфир от 12.02.2020)

12 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Сергей удивился, когда ему позвонил незнакомец из гостиничного номера и умолял о помощи, потому что посреди зимы жена выгнала его из дома вместе с тремя дочерьми. Незнакомец оказался учителем немецкого языка из местной школы. Это вызвало доверие Сергея и уже на следующий день мужчина нашел для отца с детьми новый временный дом. И почти сразу Сергею удалось узнать пикантную тайну учителя годовалой давности.

Что Виталий сделал в лифте? Почему жена выгнала мужа и детей на улицу? Чего не едят, чем лечат и почему говорят шепотом в этой семье? Шокирующую правду об учителе немецкого сегодня будет раскрыто!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.