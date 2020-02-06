Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2020)

6 февраля 2020 22:30 Александр Кива
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2020)

6 февраля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

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 Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

Уже сегодня, 6 февраля, в 22.30 в первом прямом эфире нового сезона ведущая «Право на владу» Наталья Мосейчук и гости студии обсудят, кто формирует общественные настроения в стране и почему украинцы враждуют между собой.

Кому выгодно разделение украинцев на враждующие лагеря, почему мы сходимся в противостояниях вместо объединения, как технологи формируют стереотипы и убеждения общества, а также кто за этим стоит - смотрите сегодня в «Право на владу».

Обсуждать эти и другие важные вопросы будут гости студии: народный депутат от фракции «Слуга народа», почетный президент медиа-холдинга «1+1 медиа» Александр Ткаченко, народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович, народный депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, народный депутат от депутатской группы «За будущее» Дмитрий Лубинец, руководитель департамента журналистских проектов «1+1 медиа» Максим Шиленко, главный редактор интернет-портала «РБК-Украина» Сергей Щербина, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, певица, актриса Оля Полякова.

Новый выпуск проекта Право на владу смотрите прямо сейчас - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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