Говорит Украина: Я даже в Греции знаю, как у друга женщина гуляет? (эфир от 17.02.2020)

17 февраля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Я даже в Греции знаю, как у друга женщина гуляет? (эфир от 17.02.2020)

17 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Длинные ночные переписки, сияющие глаза, нежные телефонные разговоры - все это молодая Анна как будто дарит не собственному мужу, а тайным любовникам! Виктор уверен: коварная женщина окучивает не только его друга, но и других мужчин! Самое страшное, что гражданский муж Анны Влад закрывает глаза на измены жены.

Действительно ли женщина обманывает лучшего друга Виктора? Какие шокирующие подробности личной жизни Анны скрываются в Интернете? И какие неожиданные встречи сегодня разоблачат все тайны любовной жизни девушки?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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