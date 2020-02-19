Говорит Украина: Мужчину в могилу свела, а сына на деньги променяла? (эфир от 19.02.2020)

19 февраля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Мужчину в могилу свела, а сына на деньги променяла? (эфир от 19.02.2020)
Говорит Украина: Мужчину в могилу свела, а сына на деньги променяла? (эфир от 19.02.2020)

19 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Семь месяцев назад сын Федора вышел из дома - и больше живым не вернулся. С тех пор человек будто снова стал молодым папой. А маму малышу пришлось заменить бабушке. Ведь молодая невестка просто уехала! Федор ежедневно работает за копейки, чтобы купить новое погремушку и смесь для маленького Кирилла, но стать для него опекуном не может.

Мы разыскали сбежавшую невестку! Почему она исчезла из жизни новорожденного сына? Компромат на нее привезла свекровь? И пройдет ли она просто в студии тест на материнство?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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