Говорит Украина: Мужчину в могилу свела, а сына на деньги променяла? (эфир от 19.02.2020)

Говорит Украина: Мужчину в могилу свела, а сына на деньги променяла? (эфир от 19.02.2020)

19 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Семь месяцев назад сын Федора вышел из дома - и больше живым не вернулся. С тех пор человек будто снова стал молодым папой. А маму малышу пришлось заменить бабушке. Ведь молодая невестка просто уехала! Федор ежедневно работает за копейки, чтобы купить новое погремушку и смесь для маленького Кирилла, но стать для него опекуном не может.

Мы разыскали сбежавшую невестку! Почему она исчезла из жизни новорожденного сына? Компромат на нее привезла свекровь? И пройдет ли она просто в студии тест на материнство?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.