Стосується кожного: Спасительные сердца (эфир от 17.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 17 февраля.

Гости студии и эксперты будут говорить о главной медицинской сенсации Украины – операции по пересадке сердца. Такие операции в Украине не делали 15 лет, но после изменения законодательства это снова стало возможным. Также в выпуске «Спасительные сердца» – о страхах и мифах, связанных с трансплантологией. И о том, как на самом деле будет работать система по пересадке донорских органов в Украине.

В этот вечер в студию программы приедет 56-летний Василий Миговка из Закарпатья – тот самый первый пациент с новым сердцем. По прогнозам врачей, ему оставалось жить не более двух месяцев... Василий и его большая семья в студии «Касается каждого» впервые откровенно расскажут о том, что они пережили до операции и как сегодня себя чувствует мужчина.

Эта медицинская сенсация – дело рук большой команды врачей. Чтобы спасти жизнь Василия, его пришлось срочно транспортировать из Киева в Ковельскую районную больницу на Волыни. Почему известный кардиохирург Борис Тодуров поехал проводить операцию в Ковель? Что, по мнению доктора, мешает делать такие пересадки на постоянной основе? И почему команде врачей, готовившихся провести операцию, пришлось рисковать собственными жизнями? Как государство поддерживает пациентов, нуждающихся в пересадке сердца? И что Борис Тодуров планирует делать дальше?

«Сегодня в пересадке сердца нуждается более тысячи человек в Украине, – рассказывает ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – Об этих пациентах и о том, как это – услышать биение своего нового сердца, – мы будем говорить в студии «Касается каждого».

Поддержат участников программы и присоединятся к обсуждению проблем трансплантации в Украине эксперты «Касается каждого»: заместитель главы национального движения «За трансплантацию» Наталья Омельчук, психолог Галина Дударь, адвокат Ольга Драчевская, главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин, народная артистка Украины Нина Матвиенко, актер Михаил Август.

На этот эфир также приедет мама мальчика, который нуждается в трансплантации сердца, — 13-летнего Богдана Хорольского из Днепропетровской области. Дожить до операции ему может помочь «механическое сердце», стоимость которого – больше 130 тысяч евро. Семье мальчика не под силу самостоятельно собрать такую сумму за короткое время. В программе будет объявлен сбор средств на покупку системы механической поддержки сердца для Богдана. Реквизиты для оказания помощи – ниже.

«Я надеюсь, что при помощи этой передачи получится собрать деньги для Богдана, – говорит главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – К сожалению, в этом случае счет идет на дни. Мы знаем, что врачи делают все возможное, чтобы спасти мальчика. Но для этого нужно механическое сердце. Это единственный шанс спасти ребенка. Я надеюсь, что мы все сможем помочь Богдану продержаться до операции по трансплантации сердца. Я знаю, что эту программу увидят самые разные люди, у которых есть сердце. Нам ведь не раз общими усилиями удавалось сделать чудо. Давайте и в этот раз попробуем успеть».

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.