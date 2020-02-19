Стосується кожного: Наказание за неприкрытое насилие (эфир от 19.02.2020)

19 февраля 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Наказание за неприкрытое насилие (эфир от 19.02.2020)
Стосується кожного: Наказание за неприкрытое насилие (эфир от 19.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от Х февраля.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Громкое продолжении истории 6-летнего Вани, которого со страшными синяками под глазами нашли пассажиры пригородной электрички. Год назад вся страна была возмущена жестоким избиением ребенка, а родители сначала обвиняли друг друга. А когда поняли, что избежать наказания не удастся, начали выгораживать друг друга. Почти сразу после первого эфира программы мачеху Вани Людмилу Симон посадили под домашний арест, а несколько дней назад суд вынес решение: два года тюремного заключения за насилие над пасынком. Как сложилась судьба мальчика и почему мачеха, которую признали виновной в зверском избиении ребенка, отказывается от своих прежних показаний?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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