Стосується кожного: Новогодние роды (эфир от 20.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 20 февраля.

19-летняя Екатерина Приходько из Черкасской области в новогоднюю ночь впервые должна была стать мамой. Но долгожданный первенец умер прямо во время родов. В смерти новорожденного родные и близкие семьи обвиняют врачей, которые принимали роды у Екатерины. Они убеждены: мальчик умер, потому что вместо работы медики праздновали Новый год. Врачи свою вину не признают. Напротив, уверяют, что делали все возможное, чтобы спасти не только ребенка, но и саму роженицу. Несчастный случай или врачебная халатность?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и 21 февраля в 10:00 - онлайн на нашем сайте TV.UA.