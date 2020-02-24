Стосується кожного: Мужской пример (эфир от 24.02.2020)

24 февраля 2020 16:45 Александр Кива
Стосується кожного: Мужской пример (эфир от 24.02.2020)
Стосується кожного: Мужской пример (эфир от 24.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 февраля.

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10-летний Руслан вместе с младшим братом Никитой мечтают вернуться в родной дом. Все пошло наперекосяк несколько лет назад, когда от тяжелой болезни умерла младшая сестра мальчиков, а родители начали пить. Под свою опеку Руслана согласна взять родная тетя, а младшего, Никиту, может забрать старшая сестра мальчиков. Однако, служба по делам детей категорически против такого решения - ведь закон запрещает разлучать братьев. В службе уже даже нашли другого опекуна, который в свое время так же потерял ребенка. Колебания, ценой в будущее. В студии «Касается каждого» истории двух мужчин, которые по-разному пережили тяжелую утрату

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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