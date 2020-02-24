Стосується кожного: Мужской пример (эфир от 24.02.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 февраля.
10-летний Руслан вместе с младшим братом Никитой мечтают вернуться в родной дом. Все пошло наперекосяк несколько лет назад, когда от тяжелой болезни умерла младшая сестра мальчиков, а родители начали пить. Под свою опеку Руслана согласна взять родная тетя, а младшего, Никиту, может забрать старшая сестра мальчиков. Однако, служба по делам детей категорически против такого решения - ведь закон запрещает разлучать братьев. В службе уже даже нашли другого опекуна, который в свое время так же потерял ребенка. Колебания, ценой в будущее. В студии «Касается каждого» истории двух мужчин, которые по-разному пережили тяжелую утрату
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.