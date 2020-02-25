Стосується кожного: Заложники развода. 5 лет спустя (эфир от 25.02.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 25 февраля.
5 лет назад многодетный отец Юрий Глуховский из Киевской области приехал в студию "Касается каждого", чтобы разыскать трех своих детей. Его жена Валентина неожиданно исчезла вместе с детьми. В студии Валентина так и не позволила Юрию увидеть малышей, обвинив его в насилии и равнодушии. Через несколько лет Юрий разыскал их. В детском доме. Как случилось, что дети воспитываются в детдоме, а их отец в очередной раз обращается на телевидение, чтобы защитить свои родительские права?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.