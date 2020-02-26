Стосується кожного: Ревность на пепелище (эфир от 26.02.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 26 февраля.
Ужасное пепелище осталось от дома, в котором жила 36-летняя Татьяна Тищенко вместе со своими дочерьми: 3-летней Камиллой и полугодовой Каролиной. Пожар произошел в ночь на 4 февраля в поселке Ворохта. В поджоге женщина обвиняет своего бывшего сожителя, отца ее младшего ребенка - Дмитрия Остроушко. Татьяна признается, что очень ревнивый муж постоянно ее бил и не раз угрожал даже убить. Зато родные подозреваемого в поджоге во всем обвиняют именно Татьяну. Спланированное убийство собственной семьи или эмоциональная месть за измену?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.