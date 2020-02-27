Стосується кожного: Актерская судьба (эфир от 27.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 27 февраля.

Сегодня половина лица Анны напоминает маску: врачи диагностировали паралич лицевого и глазного нервов. Она рискует потерять любимую профессию, а Барт Симпсон – свой голос, хорошо знакомый фанатам сериала.

«Позавчера ночью мою маму Анну скорая помощь доставила в больницу Медгородка... Сегодня утром, слава Богу, у мамы открылись глаза, но она еще слабо видит, не может читать и писать. Если кто-то сможет помочь, мы будем благодарны», – такое сообщение появилось на страничке в соцсетях дочери актрисы, Стефании Барчук.

Что случилось с Анной Левченко? И что стало толчком к проявлению болезни? Как отреагировали пользователи соцсетей на обращение дочери актрисы? Что расскажут ее коллеги – актеры и мультипликаторы, а также режиссер, который открыл в Анне великолепную актрису дубляжа? А еще – почему люди творческих профессий так часто «выгорают» на работе? И как это предотвратить?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.