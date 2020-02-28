Стосується кожного: Насильственная любовь (эфир от 28.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 28 февраля.

Две героини этой программы обвиняют одного и того же молодого человека в жестоком изнасиловании. Но, по их сведениям, жертв значительно больше.

24-летняя киевлянка Светлана Скосарева однажды вечером вернулась домой босая, в расстегнутом белье и вся в синяках. Перепуганной маме она рассказала, что хотела расстаться со своим парнем Станиславом. Тот начал ее оскорблять, и в ответ девушка дала ему пощечину перчатками… А закончилось все побоями и изнасилованием.

Станислава выпустили из полиции в течение суток. А Светлане сказали, что, по предварительным данным экспертизы, изнасилования не было. Почему полиция так отреагировала на заявление пострадавшей? Какие обвинения предъявлены Станиславу и что грозит мужчине, если его вина будет доказана?

Мама Светланы, Элла Скосарева, решилась предать огласке эту историю из-за страха за жизнь и здоровье дочери. «Я крайне возмущена, что этот человек ходит по городу, – говорит женщина. – Тем более что он живет на соседней улице. Как полиция могла его отпустить практически в течение суток после ареста?»

Светлана тоже придет в студию «Касается каждого». Девушка решила перешагнуть через все свои страхи и сомнения, чтобы рассказать правду о том, что ей довелось пережить. Тем более что после страшного происшествия она узнала, что является не единственной жертвой Станислава. У ее обидчика раньше были отношения с 23-летней Татьяной Шульгой. И история, которую готова рассказать в студии «Касается каждого» Татьяна, еще страшнее.

Отец обвиняемого в изнасиловании Станислава узнал о поступках сына совсем недавно. Что он расскажет о сыне? Найдет ли слова и аргументы, чтобы защитить его?

Разобраться в этой истории помогут эксперты «Касается каждого»: адвокат Сергей Старенький, психолог Дмитрий Попов, акушер-гинеколог Сергей Бакшеев, заслуженный журналист Украины Марина Кинах, телеведущая Ева Бажен, режиссер Бата Недич.

Что на самом деле привело Светлану и Татьяну в студию ток-шоу «Касается каждого» – страх перед серийным насильником, чьи преступления остаются безнаказанными, или желание отомстить бывшему парню? Не пропустите выпуск «Насильственная любовь» – в пятницу, 28 февраля, в 18:00 на телеканале «Интер».