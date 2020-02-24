Говорит Украина: Горе в постели, потому что только жену люблю? (эфир от 24.02.2020)

Говорит Украина: Горе в постели, потому что только жену люблю? (эфир от 24.02.2020)

24 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Уже 14 лет днем Денис - счастливый многодетный отец. И каждую ночь он мучается как в аду, потому что не может чувствовать себя полноценным мужчиной в собственной постели. Денис не понимает, почему жена ему отказывает в интиме. Уговорить любимую на ночь любви Денису удается лишь три раза в год. Мужчина уверен, всему виной ... магия!

Почему женщина отказывается от интимной близости с Денисом? На какое преступление идет человек, чтобы получить желаемое? Но почему нам пришлось проводить медицинское обследование детям якобы заколдованных супругов?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.