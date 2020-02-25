Говорит Украина: Жестокое избиение подростка: почему замолчали свидетели? (эфир от 25.02.2020)

25 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

17-летний брат Елены в праздничном настроении вечером пошел гулять, а через несколько часов посреди одной из центральных улиц города нашли его кровавое безпритомне тело. Три дня врачи боролись за жизнь Богдана. У него были выбиты все зубы, сломана челюсть и разбитый череп. Но когда парень таки пришел в себя - он не смог ничего вспомнить. Люди со всей Украины помогают сейчас Богдану с лечением. А вот виновных в его жестоком избиении - правоохранители так и не могут найти.

Что случилось с Богданом? Кто мог так жесткого поиздеваться над молодым парнем? И почему друзья, которые были в тот вечер с ним, боятся и утверждают, что ничего не видели - подтвердит сегодня это детектор лжи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.