Говорит Украина: Из Китая в Украину: чего бояться на самом деле? (эфир от 26.02.2020)

26 февраля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Из Китая в Украину: чего бояться на самом деле? (эфир от 26.02.2020)
Говорит Украина: Из Китая в Украину: чего бояться на самом деле? (эфир от 26.02.2020)

26 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Смертельный вирус из Китая всколыхнул весь мир. Десятки городов на строгом карантине, более 2000 погибших. В то время, как другие государства пытаются спасти своих граждан, Украина оказалась в центре скандала. Если в других уголках мира эвакуация состоялась спокойно, возвращение украинцев домой вызвало шквал протестов!

Почему возвращение соотечественников вызвало панику и агрессию? Как на самом деле украинцы из Китая попадают на родину? Но существует ли для нас угроза подхватить убийственный вирус?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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