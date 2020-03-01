Орел и решка. Чудеса света: Сахара - смотреть онлайн 1 выпуск от 01.03.2020

1 марта 2020 10:00 Александр Кива
Орел и решка. Чудеса света: Сахара - смотреть онлайн 1 выпуск от 01.03.2020
Орел и решка. Чудеса света 2: смотреть онлайн 1 выпуск от 01.03.2020

1 марта на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 1 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2

Ведущие Алина Астровская и Антон Зайцев отправятся навстречу новым приключениям. В новом сезоне они  познакомят телезрителей еще с двадцатью впечатляющими чудесами света. С древним городом инков Мачу-Пикчу в Перу, мраморным мавзолеем Тадж-Махал в Индии и римским Колизеем в Италии. С живописными горами Монблан в Альпах, таинственным Мертвым морем в Израиле и высочайшим вулканом Килиманджаро в Танзании. С индийским фестивалем красок Холи, норвежским северным сиянием, японским цветением сакуры и даже с африканским культом Вуду.

Стартует сезон проекта «Орел и решка. Чудеса света 2» в одном из самых известных и загадочных мест Африки – в пустыне Сахара. Это не только сплошные пески и равнины, покрытые барханами, но и прекрасные миражи, оазисы и потрясающей красоты закаты. Вся экзотика Сахары – в первом выпуске нового сезона тревел-шоу.

1 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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