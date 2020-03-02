Стосується кожного: Драка третьеклассников (эфир от 02.03.2020)

2 марта 2020 16:45 Александр Кива
Стосується кожного: Драка третьеклассников (эфир от 02.03.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 марта.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Скандал в школе в Одесской области. Третьеклассники подрались прямо на перемене, а классная руководительница вместо того, чтобы разнимать детей, снимала жестокую драку на видео. Мама одного из участников инцидента считает, что учительница намеренно спровоцировала конфликт школьников из-за давних личных обид. А родители других школьников утверждают, что это уже не первый инцидент с классным руководителем третьеклассников. Манипулирование школьниками из-за личных интересов или преследование учительницы, которая пыталась открыть глаза родителям на жестокость их детей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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