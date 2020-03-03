Стосується кожного: Взрослая девятиклассница (эфир от 04.03.2020)

3 марта 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Взрослая девятиклассница (эфир от 04.03.2020)
Стосується кожного: Взрослая девятиклассница (эфир от 04.03.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 4 марта.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Нежелательное материнство Громкий скандал вокруг несовершеннолетней мамы разгорелся с новой силой на Киевщине. Полтора месяца назад 14-летняя беременная девятиклассница должна была вот-вот родить и умоляла уберечь ее от расставания с будущим ребенком. В конце января счастлива роженица встречала нашу съемочную группу в палате роддома, юная мама сдала био-материалы новорожденной дочери на установление отцовства. И вдруг Катя внезапно прекратила общение даже с самыми близкими родственниками и не пустила в палату вероятного отца ребенка. Послеродовая депрессия мамы-школьницы или схема по изъятию новорожденного ребенка, которого так боялась Екатерина перед родами. Почему девушка, которая еще полтора месяца назад настаивала на тесте ДНК, сейчас пытается избежать правды об отце своей дочери?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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