Стосується кожного: Мама легкого поведения. После эфира (эфир от 31.03.2020)

31 марта 2020 16:45 Александр Кива
Стосується кожного: Мама легкого поведения. После эфира (эфир от 31.03.2020)
Стосується кожного: Мама легкого поведения. После эфира (эфир от 31.03.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 31 марта.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В середине февраля 36-летняя многодетная мама Ирина Начальная из Винницкой области пришла в студию «Касается каждого» со слезами на глазах и с просьбой помочь вернуть сына, которого женщине не отдавал ее бывший сожитель, биологический отец ребенка. Тогда в программе прозвучали страшные обвинения в адрес мужчины: якобы он был сутенером Ирины.

Команда программы отыскала родную сестру Ирины, 46-летнюю Валентину Куцевол. Оказалось, что женщина долгие годы воспитывала троих старших детей сестры. Валентина в который раз согласилась помочь Ирине исправить ее ошибки, дать ей шанс быть рядом со всеми ее детьми.

Однако через неделю совместной жизни сестры начали серьезно ссориться. А вскоре Ирина и вовсе исчезла. Что произошло между женщинами? Как дети восприняли появление и новое исчезновение Ирины? Стоит ли давать шанс многодетной маме исправиться снова или лучше оградить детей от общения с ней? Или, может быть, дело совсем не в Ирине?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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