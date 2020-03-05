Стосується кожного: Ревность на пепелище (эфир от 05.03.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5 марта.
Ужасное пепелище вместо дома и ожоги на теле 36-летней Татьяны Тищенко и ее маленьких дочерей, - все что осталось от супружеской жизни. Пожар произошел в ночь на 4 февраля в поселке Ворохта. В поджоге женщина обвиняет своего бывшего сожителя, отца ее младшего ребенка - Дмитрия Остроушко. Татьяна признается, что мужчина постоянно ее бил и не раз угрожал даже убить. Зато родные подозреваемого в поджоге во всем обвиняют именно Татьяну. Якобы, она сама довела Дмитрия до такого отчаянного преступления. Спланированное убийство собственной семьи или эмоциональная месть за измену жены?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.