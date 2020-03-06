Стосується кожного: Женские тайны (эфир от 06.03.2020)

6 марта 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Женские тайны (эфир от 06.03.2020)
Стосується кожного: Женские тайны (эфир от 06.03.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 6 марта.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

За что в детстве до слез дразнили красавицу Ольгу Сумскую? Почему распался первый брак известного психолога Елены Рыхальской? Откуда у хрупкой правозащитницы Алены Кривуляк смелость противостоять мужчинам, которые тяжелее и больше ее в несколько раз? Какая трагедия разделила детство многодетной мамы Натальи Ибрагимовой на счастливое «до» и страшное «после»? Как случилось, что телеведущая Жанна Тихонова однажды едва не попрощалась с жизнью? Кто помог солистке «Лисапетного батальона» Наталье Фалион пережить потерю самого близкого человека и как вместе с бедой в ее жизнь пришло счастье?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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