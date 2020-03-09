Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 марта.
24-летняя блогер София Стужук из Киева решила снять на видео свои роды и выложить процесс в Instagram. Женщина решила рожать в бассейне в гостинной. Это шокировало сеть и вызвало бурное обсуждение среди подписчиков инстаграм-звезды. Вместо врачей рядом с женщиной был ее муж Дмитрий.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.