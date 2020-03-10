Стосується кожного: Наедине с диагнозом (эфир от 10.03.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 марта.
11-летний киевлянин Тимофей Рассоха весит всего 17 килограммов, передвигается исключительно на коленях и вообще не может обходиться без посторонней помощи. Тимофей - первый в Украине ребенок с синдромом Смита-Лемле-Опитц. Но беда пришла в семью еще задолго до появления Тимофея. В страшной автокатастрофе в первые месяцы жизни погиб старший брат, а его мать получила перелом позвоночника. Впрочем, родители даже не догадывались, какие еще испытания приготовила им судьба за счастье быть вместе, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте. Сегодня в студии «Касается каждого» мы попробуем разобраться, почему у Тимофея обнаружили такой редкий и тяжелый диагноз, а также - как мы все вместе можем облегчить жизнь этой дружественной и мужественной семьи.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.