Стосується кожного: Проданное материнство (эфир от 11.03.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 марта.
20-летняя харьковчанка Анастасия Кравец нежеланный гость в собственном доме. Отношения испортились 5 лет назад. Тогда 15-летняя школьница забеременела и, несмотря на мольбы матери, отказалась сделать аборт. В конце концов молодую маму с дочкой на руках приютила Инна Невидома. Как говорят подруги Насти, именно эта женщина посоветовала девушке сомнительный путь - стать суррогатной матерью. в 19-ть Настя родила ребенка для бездетной французской пары, однако вынашивая ребенка для других, смогла потерять собственную дочь. Погоня за легкими деньгами или материнская безответственность, что на самом деле помешало быть мамой и каковы шанс вернуть своего ребенка?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.