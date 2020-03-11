Стосується кожного: Проданное материнство (эфир от 11.03.2020)

11 марта 2020 16:45 Александр Кива
Стосується кожного: Проданное материнство (эфир от 11.03.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 марта.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

20-летняя харьковчанка Анастасия Кравец нежеланный гость в собственном доме. Отношения испортились 5 лет назад. Тогда 15-летняя школьница забеременела и, несмотря на мольбы матери, отказалась сделать аборт. В конце концов молодую маму с дочкой на руках приютила Инна Невидома. Как говорят подруги Насти, именно эта женщина посоветовала девушке сомнительный путь - стать суррогатной матерью. в 19-ть Настя родила ребенка для бездетной французской пары, однако вынашивая ребенка для других, смогла потерять собственную дочь. Погоня за легкими деньгами или материнская безответственность, что на самом деле помешало быть мамой и каковы шанс вернуть своего ребенка?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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