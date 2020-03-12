Стосується кожного: Благородная измена (эфир от 12.03.2020)

12 марта 2020 16:45 Александр Кива
Стосується кожного: Благородная измена (эфир от 12.03.2020)
Стосується кожного: Благородная измена (эфир от 12.03.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 марта.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Ссорами завершается каждый визит представителей службы по делам детей в семью 22-летней Натальи Сидоренко из Николаева. Наталья воспитывалась в интернате, первый брак оказался неудачным, а из-за  сложных отношений с мамой девушка вынуждена была постоянно убегать из дома. Спас молодую маму 42-летний сосед. Денис пригласил девушку временно пожить у него. А потом выяснилось, что Наталья ждет от него ребенка. Однако, благородный поступок Дениса не оценили ни соседи, ни его жена Елена, которая на тот момент работала за рубежом. Елена позволила бывшему мужу и его молодой любовнице остаться в ее доме. Впрочем, такое ее решение вызвало большое возмущение сельской общины. Продуманный план мести преданной женщины или наглость молодой соперницы?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Стосується кожного телешоу

Материалы по теме

В ток-шоу Право на владу обсудят карантин в Украине и впервые проведут прямой эфир без зрителей
Анонсы на ТВ

В ток-шоу Право на владу обсудят карантин в Украине и впервые проведут прямой эфир без зрителей
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.03.2020)
Телешоу

Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница реалити побила стриптизершу
Новости

Від пацанки до панянки-4: участница реалити побила стриптизершуЭксклюзив
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.03.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK