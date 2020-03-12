Стосується кожного: Благородная измена (эфир от 12.03.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 марта.
Ссорами завершается каждый визит представителей службы по делам детей в семью 22-летней Натальи Сидоренко из Николаева. Наталья воспитывалась в интернате, первый брак оказался неудачным, а из-за сложных отношений с мамой девушка вынуждена была постоянно убегать из дома. Спас молодую маму 42-летний сосед. Денис пригласил девушку временно пожить у него. А потом выяснилось, что Наталья ждет от него ребенка. Однако, благородный поступок Дениса не оценили ни соседи, ни его жена Елена, которая на тот момент работала за рубежом. Елена позволила бывшему мужу и его молодой любовнице остаться в ее доме. Впрочем, такое ее решение вызвало большое возмущение сельской общины. Продуманный план мести преданной женщины или наглость молодой соперницы?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.