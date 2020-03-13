Стосується кожного: Мужья кукушки (эфир от 13.03.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 13 марта.
Криками и оскорблениями заканчивается каждый разговор Александра Широкова с его бывшей сожительницей. Александр познакомился с Валентиной в Интернете в 2016 году. Начали жить вместе, у них родилась дочь София. А через два года совместной жизни Валентина вдруг ушла из семьи. Вскоре Александр узнал, что он не первый, с кем она так поступила. Его сожительница оказалась многодетной матерью, которая рожает и бросает своих детей мужчинам. Сможет ли женщина, которая скрывает свою многодетность, объяснить, куда после рождения детей исчезает ее материнский инстинкт?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.