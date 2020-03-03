Говорит Украина: Шок! Недетское воспитание взрослой мамы (эфир от 03.03.2020)

3 марта 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Шок! Недетское воспитание взрослой мамы (эфир от 03.03.2020)
Говорит Украина: Шок! Недетское воспитание взрослой мамы (эфир от 03.03.2020)

3 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Плач, крики. Олеся плачет. Удары ремнем по телу, плач, удары снова. Такой ужас почти ежедневно происходит за стенами одного из обычных домов Киевской области. Четырнадцать лет дочь Натальи жестоко пытает ее муж. А теперь он стал приобщать к пыткам женщины - несовершеннолетних сыновей. Самое унизительное то, что воспитание взрослой мамы мужчина и сыновья снимают на видео и выкладывают в Интернет

Почему родные люди дочери Натальи превратились в ее палачей? За что они чуть не убили женщину? Как объяснят сыновья свои действия? Нужно ли вызвать полицию и кого необходимо немедленно освобождать?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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