Говорит Украина: Шок! Недетское воспитание взрослой мамы (эфир от 03.03.2020)

3 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Плач, крики. Олеся плачет. Удары ремнем по телу, плач, удары снова. Такой ужас почти ежедневно происходит за стенами одного из обычных домов Киевской области. Четырнадцать лет дочь Натальи жестоко пытает ее муж. А теперь он стал приобщать к пыткам женщины - несовершеннолетних сыновей. Самое унизительное то, что воспитание взрослой мамы мужчина и сыновья снимают на видео и выкладывают в Интернет

Почему родные люди дочери Натальи превратились в ее палачей? За что они чуть не убили женщину? Как объяснят сыновья свои действия? Нужно ли вызвать полицию и кого необходимо немедленно освобождать?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.