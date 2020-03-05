Говорит Украина: Тайное исчезновение Галины за день до развода (эфир от 05.03.2020)

Говорит Украина: Тайное исчезновение Галины за день до развода (эфир от 05.03.2020)

5 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Сестра Леонида пожарила блины и прямо посреди ночи исчезла из собственного дома. Но полиция даже не приняла сразу заявление, мол, она скоро вернется. И уже пять лет никто не знает, где женщина. Через день после исчезновения, Галина должна была расставаться со своим мужем, с которым прожила пятнадцать лет и родила сына и дочь, но в суд так и не появилась! После исчезновения, муж Галины вроде настроил их общих детей против всех ее родственников и прекратил с ними всякое общение.

Причастен ли к трагедии муж Галины? Какое место жители села обходят десятой дорогой после исчезновения женщины? И какую правду раскроет детектор?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.