Говорит Украина: Пока женщина специи занимала, моего сына забрали? (эфир от 28.02.2020)

28 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

В первые дни осени Александр встречал любимую из роддома, и не мог нарадоваться новорожденному сыну. Но уже зимой в дом молодых родителей приехали чужие люди, зашли в комнату и забрали ребенка прямо из колыбели!!! Виновной в случившемся, Александр считает родного человека своей жены.

Из-за кого Александр потерял четырехмесячного сына? Какие шокирующие подробности прошлого его жены покажут в студии? И какая трагедия 12-летней давности может повлиять на судьбу его маленького сына?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.