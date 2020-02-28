Говорит Украина: Пока женщина специи занимала, моего сына забрали? (эфир от 28.02.2020)

28 февраля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Пока женщина специи занимала, моего сына забрали? (эфир от 28.02.2020)

28 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

В первые дни осени Александр встречал любимую из роддома, и не мог нарадоваться новорожденному сыну. Но уже зимой в дом молодых родителей приехали чужие люди, зашли в комнату и забрали ребенка прямо из колыбели!!! Виновной в случившемся, Александр считает родного человека своей жены.

Из-за кого Александр потерял четырехмесячного сына? Какие шокирующие подробности прошлого его жены покажут в студии? И какая трагедия 12-летней давности может повлиять на судьбу его маленького сына?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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