Орел и решка. Чудеса света: Культ вуду - смотреть онлайн 2 выпуск от 08.03.2020

8 марта 2020 19:40 Александр Кива
Орел и решка. Чудеса света: Культ вуду - смотреть онлайн 2 выпуск от 08.03.2020
Орел и решка. Чудеса света 2: смотреть онлайн 2 выпуск от 08.03.2020

8 марта на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 2 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2

В этот уик-энд ведущие Алина Астровская и Антон Зайцев прилетят в Бенин – первобытную Африку, где жизнь людей подчинена законам колдовского культа вуду. Один раз в год здесь проходит главный праздник вуду в мире.

В Бенине турист с «золотой» картой поедет на самый дорогой праздник вуду, где увидит, как люди входят в транс, чтобы в них вселились духи. На его глазах стога сена будут двигаться без посторонней помощи, а умершие души будут гоняться за людьми и бить их палками. А путешественник со 100 долларами отправится на бесплатный праздник вуду. На нем люди будут обмазываться пальмовым маслом и резать себя ножом. Ведущий проверит на себе магию вуду и примет участие в колдовском ритуале по защите от ведьм.

На родине культа вуду будет страшно, но очень экзотично.

2 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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