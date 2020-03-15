Орел и решка. Чудеса света: Полюс жары. Эфиопия - смотреть онлайн 3 выпуск от 15.03.2020

15 марта 2020 10:00 Александр Кива
Орел и решка. Чудеса света: Полюс жары. Эфиопия - смотреть онлайн 3 выпуск от 15.03.2020
Орел и решка. Чудеса света 2: смотреть онлайн 3 выпуск от 15.03.2020

15 марта на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 3 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

Читайте такжеОрел и решка: Чудеса света 2 — рассекречена дата старта шоу
Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2

В этот уик-энд Алина Астровская и Антон Зайцев отправятся в самое жаркое место на планете, где не выживает ничто живое, – в Эфиопию. Соляные пустыни, расплавленная сера и воинственные племена. Это чудо света приготовило ведущим горячий прием!

Путешественник со 100 долларами отправится в монастырь Дэбре Дамо – самый древний и самый почитаемый монастырь в Эфиопии. Вход в монастырь находится на крутой скале, забраться на которую можно только по канату из козьей кожи. А турист с «золотой» картой организует дорогую экспедицию. За 3 тысячи долларов он получит мини-караван из двух машин: в первой – водитель и гид-переводчик, а во второй – продукты на два дня.  Ведущий увидит бескрайнюю соляную пустыню и ее жителей, озеро Карум, соляную прорубь и жаркое место на планете – полюс жары! Он не обозначен ни на одной карте, но считается, что он находится на месте главного чуда Эфиопии – вулкана Даллол.

Здесь не выживают даже стойкие бактерии-экстремалы. Жар сверху и жар снизу. Ядовитые газы. И потоки расплавленной серы. Под такое описание попадает только одно место… АД! 

3 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

Облако тегов

Интер Орел и Решка телешоу смотреть онлайн Орел и решка. Чудеса света 2 смотреть шоу онлайн телешоу онлайн

Материалы по теме

Готовим вместе: Французская кухня (эфир от 15.03.2020)
Телешоу

Готовим вместе: Французская кухня (эфир от 15.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: сразу три участника покинули шоу в 3 выпуске от 14.03.2020
Новости

МастерШеф. Профессионалы-2: сразу три участника покинули шоу в 3 выпуске от 14.03.2020
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK