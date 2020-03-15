Орел и решка. Чудеса света: Полюс жары. Эфиопия - смотреть онлайн 3 выпуск от 15.03.2020

15 марта на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 3 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

В этот уик-энд Алина Астровская и Антон Зайцев отправятся в самое жаркое место на планете, где не выживает ничто живое, – в Эфиопию. Соляные пустыни, расплавленная сера и воинственные племена. Это чудо света приготовило ведущим горячий прием!

Путешественник со 100 долларами отправится в монастырь Дэбре Дамо – самый древний и самый почитаемый монастырь в Эфиопии. Вход в монастырь находится на крутой скале, забраться на которую можно только по канату из козьей кожи. А турист с «золотой» картой организует дорогую экспедицию. За 3 тысячи долларов он получит мини-караван из двух машин: в первой – водитель и гид-переводчик, а во второй – продукты на два дня. Ведущий увидит бескрайнюю соляную пустыню и ее жителей, озеро Карум, соляную прорубь и жаркое место на планете – полюс жары! Он не обозначен ни на одной карте, но считается, что он находится на месте главного чуда Эфиопии – вулкана Даллол.

Здесь не выживают даже стойкие бактерии-экстремалы. Жар сверху и жар снизу. Ядовитые газы. И потоки расплавленной серы. Под такое описание попадает только одно место… АД!

3 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.