Орел и решка. Чудеса света: Мертвое море - смотреть онлайн 5 выпуск от 29.03.2020

29 марта на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 5 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

В этот уик-энд ведущие Алина Астровская и Антон Зайцев увидят Мертвое море – море чудес!

На дне Мертвого моря вместо песка – сугробы соли. Его грязи исцеляют от псориаза, ревматизма, разглаживают морщины и расщепляют подкожный жир, а в его воде невозможно утонуть! Но есть один грустный факт: Мертвое море – умирает. Из-за глобального потепления оно высыхает каждый год на один метр. И наши внуки вместо Мертвого моря увидят мертвую лужу. Так что поспешите посетить это чудо света!

Путешественник с «золотой» картой поселится на вилле известного голливудского продюсера и покажет зрителям самые дорогие и эксклюзивные развлечения на Мертвом море – дайвинг в воде, в которой невозможно нырять, и тур на уникальной лодке, которая может ходить по гиперсоленой воде. А ведущий со ста долларами отправится на территорию Палестины, чтобы увидеть христианскую святыню – место, где родился Иисус Христос.

5 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.