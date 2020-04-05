Орел и решка. Чудеса света: Острова Таиланда - смотреть онлайн 6 выпуск от 05.04.2020

5 апреля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 6 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

В этот уик-энд ведущие Алина Астровская и Антон Зайцев отправятся на райские острова Таиланда – настоящее чудо для всех жителей северных широт.

Природа наградила Таиланд сотней островов, которые густо разбросаны вокруг материковой части страны. Есть большие, как Самуи, а есть совсем крошечные. Но все они очень красивые: высокие и скалистые, покрытые сочными джунглями и укромными секретными пляжами. Еще недавно эти острова были необитаемы, а сейчас притягивают миллионы туристов.

На Самуи путешественник с «золотой» картой поселится на шикарной вилле, прокатится на кабриолете, испытает на себе все виды тайского массажа и закажет приватное файер-шоу. А путешественник со ста долларами посетит кокосовую ферму и побывает на змеиной ферме, где можно зайти в клетку с ядовитыми кобрами и посидеть на гребнистом крокодиле.

6 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.