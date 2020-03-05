Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.03.2020)

5 марта в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: Завдаванка, колотуха, паруха, пряжанка, простокваша – названия одного молочного продукта, который изобрели и начали готовить в Украине. По легенде, ряженка возникла как ответ украинцев на «греческое молоко», которое пришло к нам из византийской культуры. Для приготовления ряженки молоко смешивали со сливками и в течение длительного времени держали в печи, пока продукт не приобретал кремового оттенка. Чем полезна ряженка для нашего организма? При каких болезнях она особенно актуальна? Сколько стаканов в день ее рекомендуется пить? Как по цвету определить качество напитка? Чем термостатная ряженка отличается от обычной? Насколько жирной она может быть и уместны ли в ней фруктовые примеси? И как приготовить ряженку у себя дома? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездные эксперты программы – дуэт «Анна-Мария».

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.