Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.03.2020)

6 марта 2020 09:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.03.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.03.2020)

6 марта в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу «Полезная программа».

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: Сочный, мясистый, с приятным ароматом и горьковатым вкусом — этот необычный фрукт один из самых загадочных из рода цитрусовых. Грейпфрут, или «виноградный фрукт», был назван так потому, что его плоды растут на огромных деревьях в виде гроздей, напоминающие виноградные. И если сахара для грейпфрута природа немного пожалела, то полезными веществами наградила сполна. Чем полезен грейпфрут и что скрывается под его кожурой? Какие виды этих цитрусовых мы употребляем в пищу? Что вкуснее – помело, свити или грейпфрут? Как избавиться от горечи продукта? Почему грейпфрутовый сок нельзя употреблять вместе с лекарствами? Эффективна ли грейпфрутовая диета? Какие необычные блюда можно приготовить из этого фрукта? И как с его помощью сделать массаж, уборку и аромосвечи? Среди экспертов выпуска – певица Наталья Валевская.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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