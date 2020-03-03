Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.03.2020)

3 марта в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу «Полезная программа».

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: Французский император Наполеон Бонапарт считал, что фасоль способствует укреплению мышц и улучшению мозговой активности. И приказал всегда включать ее в армейский рацион. Чем еще полезна фасоль для нашего организма? Зависит ли содержание тех или иных веществ в фасоли от ее цвета? Каковы особенности каждого сорта? Какая фасоль лучше для приготовления блюд, а какая – для закруток? Сколько она может храниться? И чем стручковая фасоль полезнее обычной? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездная гостья «Полезной программы» – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.