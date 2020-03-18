Стосується кожного: Нелегальная любовь (эфир от 18.03.2020)

18 марта 2020 17:15 Александр Кива
Стосується кожного: Нелегальная любовь (эфир от 18.03.2020)
Стосується кожного: Нелегальная любовь (эфир от 18.03.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 марта.

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36-летняя Валентина Тютюнник из Сум мечтает дождаться своего молодого возлюбленного Петра, которого она не видела уже полгода. Мужчина стал хорошей поддержкой и опорой для онкобольной Вали. Но в мае прошлого года 27-летний мужчина случайно попал в поле зрения правоохранителей, а когда выяснилось, что у Петра нет паспорта, его сразу же отправили в пункт для нелегалов на Черниговщине. Петр Ломако родился в Молдове, но всю жизнь прожил в Украине, правда, без документов и гражданства. Сегодня в студии «Касается каждого» - выясняем, при каких условиях человек без документов и гражданства может вернуться к любимой и помочь ей бороться с тяжелой болезнью.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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