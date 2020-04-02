Стосується кожного: Неразделенная ответственность (эфир от 02.04.2020)

2 апреля 2020 17:54 Александр Кива
Стосується кожного: Неразделенная ответственность (эфир от 02.04.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 апреля.

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Попытка забрать троих сыновей у бывшего мужа для 26-летней Марии Павлюк с Волыни оказалась неудачной. Многодетная мама утверждает, что два года назад просто не выдержала издевательств бывшего мужа и оставила семью. После побега - коренным образом изменила свою жизнь: создала новую семью, месяц назад родила дочь и даже выиграла суд, который постановил, что старшие сыновья должны жить с ней. Но отец детей обжаловал решение и хочет самостоятельно растить сыновей. Запоздалая материнская забота или месть мужу за измену? В студии «Касается каждого» многодетные родители, которые делят детей, не разделив ответственность за собственные поступки.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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