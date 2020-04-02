Стосується кожного: Неразделенная ответственность (эфир от 02.04.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 апреля.
Попытка забрать троих сыновей у бывшего мужа для 26-летней Марии Павлюк с Волыни оказалась неудачной. Многодетная мама утверждает, что два года назад просто не выдержала издевательств бывшего мужа и оставила семью. После побега - коренным образом изменила свою жизнь: создала новую семью, месяц назад родила дочь и даже выиграла суд, который постановил, что старшие сыновья должны жить с ней. Но отец детей обжаловал решение и хочет самостоятельно растить сыновей. Запоздалая материнская забота или месть мужу за измену? В студии «Касается каждого» многодетные родители, которые делят детей, не разделив ответственность за собственные поступки.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.