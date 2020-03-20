Стосується кожного: Борьба наследников (эфир от 20.03.2020)

20 марта 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Борьба наследников (эфир от 20.03.2020)
Стосується кожного: Борьба наследников (эфир от 20.03.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 20 марта.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В студию «Касается каждого» приедут за помощью Тарас Бондарь с женой Людмилой. Пара утверждает, что им угрожают. Месяц назад умер дядя Тараса, Алексей Севастьян, оставив семье племянника в наследство дом и шесть соток земли под Киевом. После этого наследники очутились в эпицентре ожесточенной борьбы за имущество дяди. Оказалось, что на дом и землю есть еще два претендента, у каждого из которых – своя правда. И свои методы борьбы.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Стосується кожного телешоу

Материалы по теме

Холостяк-10: интимное свидание и титул самая идеальная участница
Анонсы на ТВ

Холостяк-10: интимное свидание и титул самая идеальная участница
Команду Ревизора преследовали в Кривом Роге после проверки заведения
Новости

Команду Ревизора преследовали в Кривом Роге после проверки заведения
Голос країни-10: прямые эфиры шоу перенесли и изменили правила нокаутов
Новости

Голос країни-10: прямые эфиры шоу перенесли и изменили правила нокаутов
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.03.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK