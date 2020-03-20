Стосується кожного: Борьба наследников (эфир от 20.03.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 20 марта.
В студию «Касается каждого» приедут за помощью Тарас Бондарь с женой Людмилой. Пара утверждает, что им угрожают. Месяц назад умер дядя Тараса, Алексей Севастьян, оставив семье племянника в наследство дом и шесть соток земли под Киевом. После этого наследники очутились в эпицентре ожесточенной борьбы за имущество дяди. Оказалось, что на дом и землю есть еще два претендента, у каждого из которых – своя правда. И свои методы борьбы.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.