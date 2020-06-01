Стосується кожного: Суррогатные дети (эфир от 01.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 6 июня.

Видео из комнаты столичного отеля, где размещены сорок шесть младенцев, появилось в интернете в начале мая и моментально спровоцировало громкий международный скандал. Эти дети рождены суррогатными матерями. Вскоре их должны вывезти за границу. В прессе сразу же появились заголовки о продаже детей иностранным заказчикам. Какая судьба ожидает детей, рожденных украинскими суррогатными матерями? Когда иностранные родители смогут забрать детей домой? И что будет с детьми, если после такого скандала родители уже не захотят за ними приехать?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.