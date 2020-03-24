Стосується кожного: Цена побега (эфир от 24.03.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 марта.
29-летняя Александра Мазуренко из Кировоградщины каждый вечер тайком заглядывает в окна дома, в котором остались две ее дочери - 11-летняя Марина и 4-летняя Настя. Это для нее единственная возможность увидеть дочерей, которых от нее скрывает бывший муж уже две недели. 6 лет назад Александра обвинила мужа в издевательствах и решилась официально расстаться с Виталием. Зато ее бывший муж считает, что женщина просто убегает от материнских обязанностей, а он вынужден самостоятельно ухаживать за девочками, одна из которых тяжело больна. Пренебрежение материнскими обязанностями или единственная возможность сохранить собственную жизнь?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.