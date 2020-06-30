Стосується кожного: Издевательства с пеленок (эфир от 30.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 30 июня.
Семимесячная Нина попала в больницу несколько недель назад - представители службы по делам детей нашли девочку одну дома с переломом руки и ушибами. Издевательства над детьми в семье Богомол подтвердили и их односельчане с Подо-Калиновки. Зато сами родители такие обвинения соседей категорически опровергают. Геннадий Богомол уверяет, что сломанная рука ребенка - это обычная бытовая травма, которую умело использовала его теща. Она всегда была против его брака с дочерью. Последствия конфликта с тещей или удобное прикрытие родительских пыток?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.