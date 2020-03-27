Стосується кожного: Расчет за опеку (эфир от 26.03.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 26 марта.
Жасмина — круглая сирота. Она потеряла отца, а недавно и мать. Последние три года девочка жила с ней и сожителем. Казалось бы, мужчина ей совсем чужой, но именно он выявил инициативу опекать Жасмин. Даже прошел специальные курсы. Но соседи в такой благородстве видят только выгоду. Мол, теперь опекун заграбастает себе дом, как и планировал. Так что же это — искренняя любовь к ребенку или хладнокровная расчетливость?
Новый выпуск проекта Стосується кожного от 26.03.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.