Стосується кожного: Расчет за опеку (эфир от 26.03.2020)

27 марта 2020 19:30 Александр Кива
Стосується кожного: Расчет за опеку (эфир от 26.03.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 26 марта.

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Жасмина — круглая сирота. Она потеряла отца, а недавно и мать. Последние три года девочка жила с ней и сожителем. Казалось бы, мужчина ей совсем чужой, но именно он выявил инициативу опекать Жасмин. Даже прошел специальные курсы.  Но соседи в такой благородстве видят только выгоду. Мол, теперь опекун заграбастает себе дом, как и планировал. Так что же это — искренняя любовь к ребенку или хладнокровная расчетливость?

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 26.03.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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