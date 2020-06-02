Стосується кожного: охота на аферу (эфир от 02.06.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 июня.
Личные вещи в пакетах у подъезда нашла 31-летняя Галина Мельничук из Киева, когда вернулась домой. Отец ее 3-летней дочери фактически выставил ее с ребенком на улицу. Во всем Галина обвиняет знакомого своего гражданского мужа - Анатолия Остапенко, который, якобы, защищает недвижимость Михаила в элитном районе столицы от квартирной аферы. Кто заказывает охоты на семейное имущество в столице и от кого на самом деле стоит защищаться?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.