Стосується кожного: охота на аферу (эфир от 02.06.2020)

2 июня 2020 16:45 Александр Кива
Стосується кожного: охота на аферу (эфир от 02.06.2020)
Стосується кожного: охота на аферу (эфир от 02.06.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 июня.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Личные вещи в пакетах у подъезда нашла 31-летняя Галина Мельничук из Киева, когда вернулась домой. Отец ее 3-летней дочери фактически выставил ее с ребенком на улицу. Во всем Галина обвиняет знакомого своего гражданского мужа - Анатолия Остапенко, который, якобы, защищает недвижимость Михаила в элитном районе столицы от квартирной аферы. Кто заказывает охоты на семейное имущество в столице и от кого на самом деле стоит защищаться?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите  онлайн на нашем сайте TV.UA.

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