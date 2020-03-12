Говорит Украина: Последний подарок похороненного сына: что в коробке? (эфир от 12.03.2020)

Говорит Украина: Последний подарок похороненного сына: что в коробке? (эфир от 12.03.2020)

12 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Шок в Черниговской области! При неизвестных обстоятельствах на родном дворе нашли повешенным 5-летнего мальчика! Уже после похорон односельчане вспомнили, что полгода назад этого же мальчика чуть не сожгли живьем! Теперь люди бьют тревогу, потому что в семье, где умер мальчик, осталось еще трое детей!

При каких обстоятельствах погиб ребенок? Кто виноват? И какой подарок от похороненного сына сегодня получат его родители?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19.50 на канале Украине - онлайн на нашем сайте tv.ua.