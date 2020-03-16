Говорит Украина: Бумагу жую - женщин не люблю? (эфир от 16.03.2020)

16 марта 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Бумагу жую - женщин не люблю? (эфир от 16.03.2020)
Говорит Украина: Бумагу жую - женщин не люблю? (эфир от 16.03.2020)

16 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Галина с мужем всю жизнь тяжело работали, чтобы построить собственный уютный дом. И уже три года она боится переступать порог дома из-за родного сына! Сын якобы уже едва не сжег Галину живьем! А на ужин для матери приготовил кое-что, что ее шокировало! Галина вспоминает, что сын внезапно изменился пять лет после расставания со своей девушкой!

За что сын хочет убить родную мать? Что он подал на ужин? У кого опухли животы после меню мужа? И из-за какого его сокровенного желания страдают все женщины изобретателя Сергея?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19.50 на канале Украине - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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