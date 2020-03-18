Говорит Украина: Свидетели обнаженного убийства: кто знает правду? (эфир от 18.03.2020)

18 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Виталий ехал на праздник к той, что дала ему жизнь, но неожиданно в кафе встретил тех, кто его забрал! Утром, еще живого и обнаженного парня, нашел односельчанин в 500 метрах от его дома и срочно сообщил об этом родных! Парень скончался в больнице, не приходя в сознание, а те, кто вроде бы спасали его жизнь, теперь могут попасть за решетку!

Кто наносил смертельные удары Виталию? Почему впоследствии большинство свидетелей начали отказываться от своих слов? Но могла ли произойти трагедия из-за сумки с деньгами? Покажет детектор!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19.50 на канале Украине - онлайн на нашем сайте tv.ua.