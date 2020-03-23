Говорит Украина: Криминальные супруги с кодовым стоп-словом (эфир от 23.03.2020)

23 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Четыре года назад Наталья обрадовалась, когда ее подруга нашла любимого человека! А уже скоро женщинам пришлось придумать кодовое слово! И кодовое слово не спасло Екатерину от переломов грудной клетки и носа! А потом муж якобы поджег кровать, на которой женщина лежала вместе с двумя детьми!

Каких еще пыток от рук любимого претерпела подруга Натальи? В чем мужчина обвинит 15-летнего пасынка? И какое жуткое видео он покажет в студии?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19.50 на канале Украине - онлайн на нашем сайте tv.ua.