Говорит Украина: У отца бессонные ночи - потому что у дочери чужие глаза? (эфир от 24.03.2020)

Говорит Украина: У отца бессонные ночи - потому что у дочери чужие глаза? (эфир от 24.03.2020)

24 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Галина устала от постоянных разговоров, которые слышит за спиной о своей невестке. И что ее сына все село берет на посмешище, якобы из-за измены его жены! Женщине не раз доносили, что ее невестку видели с другими, а однажды она даже сама выгоняла любовника, который пришел к ним прямо во двор! Но сейчас Галину беспокоит только один вопрос - действительно ли ее младшая внучка Софийка может оказаться не родной им, а нагулянной!

Чтобы убедить сына, что его жена ему не пара, Галина просит тест ДНК! И какие на самом деле причины вражды в семье? Какого мужчину еще подозревают в предполагаемом отцовстве? И кто на самом деле отец Софии?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19.50 на канале Украине - онлайн на нашем сайте tv.ua.