Говорит Украина: Бабушка съела мое молодое тело (эфир от 25.03.2020)

25 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Когда два года назад Артем решил переехать в новый дом, он даже представить не мог, кто живет по соседству и какую шокирующую тайну он узнает. Артем вспомнил, что раньше никогда не видел эту бабушку на улице и не понимал, почему она не выходит из дома. Пока не узнал, что в старом теле закована молодая женщина. Артем узнал, шо когда новой соседке было за 25 лет, она начала обращаться ко всем врачам, чтобы остановить свое старение. Но никто не смог помочь и сегодня ей не могут установить диагноз.

Почему женщина закована в теле старой бабушки? Что ее убивает? И как с ее тайной болезнью связаны убийцы с ее семьи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19.50 на канале Украине - онлайн на нашем сайте tv.ua.